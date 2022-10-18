Тимошенко заявил, что треть энергетической инфраструктуры Украины пострадала от ударов ВКС РФ

2022-10-18

13:50

По данным представителя президента Зеленского, 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали от российских ударов за неделю.

«Ситуация сейчас критическая по всей стране, потому что наши регионы зависимы друг от друга», — заявил в эфире национального телевидения Кирилл Тимошенко.

Он также добавил, что необходимо всей стране готовиться к тому, что «могут быть перебои с электричеством, водой и отоплением».

Опубликовано: Тарас Медведев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: