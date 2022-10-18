Тимошенко заявил, что треть энергетической инфраструктуры Украины пострадала от ударов ВКС РФ
2022-10-18
13:50
По данным представителя президента Зеленского, 30% энергетической инфраструктуры Украины пострадали от российских ударов за неделю.
«Ситуация сейчас критическая по всей стране, потому что наши регионы зависимы друг от друга», — заявил в эфире национального телевидения Кирилл Тимошенко.
Он также добавил, что необходимо всей стране готовиться к тому, что «могут быть перебои с электричеством, водой и отоплением».
Опубликовано: Тарас Медведев
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