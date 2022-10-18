Дмитрий Колдун сообщил о даре ясновидения Киркорова

Белорусский исполнитель Дмитрий Колдун заявил, что его российский коллега Филипп Киркоров обладат даром предвидения.

Эксцентричные образы Филиппа Кирокорова - визитная карточка исполнителя. Наряды артист дополнил оккультными предметами, о чём сообщает "Пятый канал". Эту странность звезда сцены объясняет как способ защититься от негатива.

Дмитрий Колдун высказал иную версию. Белорусский певец убеждён, что Филипп Бедросович обладает даром ясновидения.

Такой вывод Колдун сделал, когда именитый коллега предсказал ему победу на "Фабрике звёзд".