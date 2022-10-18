Бузова сообщила о новом романе в интервью изданию МК
2022-10-18
14:16
Ещё недавно поющая ведущая Ольга Бузова заявляла, что её сердце свободно. Видимо, всё изменилось, так как звезда сцены намекнула на новые отношения в интервью популярному изданию "МК".
Исполнительница и ведущая Ольга Бузова дала понять, что у неё появился новый возлюбленный. Артистка призналась, что "обожатель" у неё имеется, но спешить с этим мужчиной под венец она не намерена.
Общаясь с корреспондентом "МК" Ольга сообщила, что неудивительно, что есть мужчина, которому она нравиться, так как она "достойная девочка", с которой интересно общаться.
Но, видимо, нынешний ухажёр - не мужчина мечты для знаменитости, так как она продолжает мечтать о большой и чистой любви, а в ЗАГС бежать пока не планирует.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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