Верховная рада рассмотрит расторжение дипломатических отношений Украины с Ираном
2022-10-18
14:21
В Верховную раду Украины поступил законопроект о расторжении дипломатических отношений между Киевом и Тегераном.
Днём 18 октября украинский народный депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что на рассмотрение в Верховную раду страны поступил законопроект, предлагающий разорвать дипломатические отношения Украины с Ираном, поскольку в Киеве считают Тегеран причастным к российской спецоперации.
Днём ранее Министерство иностранных дел Украины также обнародовало заявление, в котором обвинило Иран в поставках вооружений России для применения их в боевых действиях на территории украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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