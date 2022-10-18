Верховная рада рассмотрит расторжение дипломатических отношений Украины с Ираном

В Верховную раду Украины поступил законопроект о расторжении дипломатических отношений между Киевом и Тегераном.

Днём 18 октября украинский народный депутат Алексей Гончаренко публично заявил, что на рассмотрение в Верховную раду страны поступил законопроект, предлагающий разорвать дипломатические отношения Украины с Ираном, поскольку в Киеве считают Тегеран причастным к российской спецоперации.

Днём ранее Министерство иностранных дел Украины также обнародовало заявление, в котором обвинило Иран в поставках вооружений России для применения их в боевых действиях на территории украинского государства.