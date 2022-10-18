Подольская покалечилась во время съёмок шоу Ледниковый период
2022-10-18
14:31
Певица Наталья Подольская получила серьёзные травмы в период съёмок популярного телепроекта "Ледниковый период".
Наталья Подольская, репетируя номер со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым на шоу "Ледниковый период", неудачно упала, ударившись лицом об лед.
В интервью "StarHit.ru" певица рассказала, что без травм не обошлось. Артистка рассекла подбородок, на который медикам пришлось наложить 3 шва.
Покалечилась знаменитость в самом начале популярного проекта. С пластырем и швами звезда сцены вынуждена была ходить на протяжении 10 дней.
От участия в передаче Наталья отказываться и не думала, продолжив репетировать номера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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