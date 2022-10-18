Песков: Кремль не знает об использовании иранских дронов Россией в Украине
2022-10-18
14:35
Дмитрий Песков сообщил, что не осведомлён о том, используют ли российские войска иранские дроны в ходе спецоперации.
18 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в московском Кремле не располагают информацией о том, применяет ли армия России дроны-камикадзе из Ирана в ходе специальной военной операции на территории Украины. Также Песков посоветовал задать данный вопрос представителям Министерства обороны РФ.
Накануне МИД Украины сообщил, что Иран является соучастником российской спецоперации и поставляет вооружения России, однако в Тегеране не согласны с такой точкой зрения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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