Песков: Кремль не знает об использовании иранских дронов Россией в Украине

Дмитрий Песков сообщил, что не осведомлён о том, используют ли российские войска иранские дроны в ходе спецоперации.

18 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в московском Кремле не располагают информацией о том, применяет ли армия России дроны-камикадзе из Ирана в ходе специальной военной операции на территории Украины. Также Песков посоветовал задать данный вопрос представителям Министерства обороны РФ.

Накануне МИД Украины сообщил, что Иран является соучастником российской спецоперации и поставляет вооружения России, однако в Тегеране не согласны с такой точкой зрения.