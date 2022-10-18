Федеральная аудиторская палата Германии признала неконституционными заимствования в 200 млрд евро на энергетический зонтик

Федеральная аудиторская палата считает неконституционными запланированные правительством займы в размере 200 миллиардов евро на спасение от высоких цен на энергоносители.

«Планируемое заимствование «про запас» нарушает конституционный принцип ежегодности», — говорится в отчете бюджетного комитета.

Это правило, закрепленное в Основном законе, гласит, что бюджет составляется на один год - взятые кредиты предназначены для компенсации дефицита бюджета в том же году. С другой стороны, федеральное правительство планирует в этом году создать специальный фонд в размере 200 миллиардов евро, который затем будет использован для покрытия расходов на снижение цен на газ, корпоративную помощь и другие меры до 2024 года.

Федеральная аудиторская палата считает заимствование проблематичным в нескольких отношениях. «Распределение средств в специальном фонде усиливает уже существующую непрозрачность федерального бюджета», — критикует Счетная палата. В отчете также критикуется то, что уже существует много специальных фондов, таких как климатический фонд, один для цифровой инфраструктуры и модернизации Бундесвера.