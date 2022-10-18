Соседов назвал передачу Голубой огонёк лабудой
2022-10-18
14:52
Музыкальный критик Сергей Соседов недоволен тем, что происходит на сцене новогоднего шоу "Голубой огонёк".
Сергей Соседов резко высказался о традиционной новогодней программе "Голубой огонек".
Музыкальный критик убеждён, что нужно лучше проводить отбор композиций, звучащих в эфире. Он окрестил передачу лабудой, где звучат песни, которые никому не интересны.
Журналист утверждает, что создатели шоу обязаны изменить концепцию "Голубого огонька".
Опубликовано: Наталья гончарова
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