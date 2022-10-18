Новая пассия Брэда Питта Эмили Ратаковски уличена в измене
2022-10-18
14:57
Супермодель Эмили Ратаковски, которая является возлюбленной голливудского актёра Брэда Питта, попала под объектив камер папарацци. Знаменитость засняли целующейся с другим мужчиной.
Только недавно разлетелась весть о том, что у известного на весь мир голливудского актёра Брэда Питта и супермодели Эмили Ратаковски роман.
Окружение звёзд сообщало, что влюблённые проводят много времени вместе, но о серьёзности их отношений судить рано.
Возможно, романтическая связь знаменитостей - мимолётная интрижка, так как Ратаковски папарацци засняли целующейся не по-дружески с каким-то незнакомцем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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