Путин проведёт заседание Совбеза России, заслушав доклад Медведева 19 октября
2022-10-18
15:10
Владимир Путин намеревается поучаствовать в заседании Совета безопасности России 19 октября.
18 октября пресс-служба московского Кремля сообщила, что в среду Владимир Путин станет участником заседания Совета безопасности России, который пройдёт в формате видеоконференции. По данным кремлёвский пресс-службы, также на заседании Совбеза с докладом выступит заместитель председателя организации Дмитрий Медведев.
Накануне Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности РФ на еженедельной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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