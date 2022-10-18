Путин проведёт заседание Совбеза России, заслушав доклад Медведева 19 октября

Владимир Путин намеревается поучаствовать в заседании Совета безопасности России 19 октября.

18 октября пресс-служба московского Кремля сообщила, что в среду Владимир Путин станет участником заседания Совета безопасности России, который пройдёт в формате видеоконференции. По данным кремлёвский пресс-службы, также на заседании Совбеза с докладом выступит заместитель председателя организации Дмитрий Медведев.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проводит встречи с постоянными членами Совета безопасности РФ на еженедельной основе.