СБУ обвинила предприятие «Антонов» в разрушении самолёта АН-225 «Мрия»
2022-10-18
15:23
Служба безопасности Украины обвинила руководство предприятия "Антонов" в том, что крупнейший в мире украинский транспортный самолёт "Мрия" был разрушен.
18 октября Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что государственное предприятие "Антонов" виновно в разрушении самолёта АН-225 "Мрия", который был уничтожен на аэропорте Гостомеля в Киевской области 27 февраля, через три дня после начала спецоперации.
По данным СБУ, сотрудники "Антонова" не обеспечили должной сохранности "Мрии", а также препятствовали украинским военным в охране данного воздушного судна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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