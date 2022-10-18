СБУ обвинила предприятие «Антонов» в разрушении самолёта АН-225 «Мрия»

2022-10-18

15:23

Служба безопасности Украины обвинила руководство предприятия "Антонов" в том, что крупнейший в мире украинский транспортный самолёт "Мрия" был разрушен.

18 октября Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что государственное предприятие "Антонов" виновно в разрушении самолёта АН-225 "Мрия", который был уничтожен на аэропорте Гостомеля в Киевской области 27 февраля, через три дня после начала спецоперации.

По данным СБУ, сотрудники "Антонова" не обеспечили должной сохранности "Мрии", а также препятствовали украинским военным в охране данного воздушного судна. 

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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