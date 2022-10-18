Диетолог Юлия Зимницкая рассказала, чем лучше заменить петрушку в своем рационе
2022-10-18
15:26
Петрушка - это питательная трава, которая своим ярким цветом и свежим ароматом может украсить любое пикантное блюдо, однако подходит она не всем.
Многие свежие и сушеные травы могут заменить петрушку, если у вас закончилась эта трава прямо во время приготовления блюда.
Кинза, орегано, листья сельдерея, базилик, руккола и зеленый лук - все это отличные заменители петрушки в супах и запеканках. Также можно попробовать шпинат, кинзу, белокочанную капусту, салат Ромэн, салат айсберг и кресс-салат.
Все эти овощи являются хорошими источниками клетчатки, фолиевой кислоты (незаменимого витамина группы В) и некоторых минералов, включая железо.
Кроме того, некоторые из них являются хорошими источниками растительных антиоксидантов (которые известны как фитохимические вещества), которые могут помочь вам избежать воспалительных заболеваний.
Опубликовано: Силивончик Алина
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