Диетолог Юлия Зимницкая рассказала, чем лучше заменить петрушку в своем рационе

Петрушка - это питательная трава, которая своим ярким цветом и свежим ароматом может украсить любое пикантное блюдо, однако подходит она не всем.

Многие свежие и сушеные травы могут заменить петрушку, если у вас закончилась эта трава прямо во время приготовления блюда.

Кинза, орегано, листья сельдерея, базилик, руккола и зеленый лук - все это отличные заменители петрушки в супах и запеканках. Также можно попробовать шпинат, кинзу, белокочанную капусту, салат Ромэн, салат айсберг и кресс-салат.

Все эти овощи являются хорошими источниками клетчатки, фолиевой кислоты (незаменимого витамина группы В) и некоторых минералов, включая железо.

Кроме того, некоторые из них являются хорошими источниками растительных антиоксидантов (которые известны как фитохимические вещества), которые могут помочь вам избежать воспалительных заболеваний.