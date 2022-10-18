Верховная рада усложнила получение гражданства Украины иностранцами
2022-10-18
15:29
18 октября Верховная рада Украины утвердила законопроект о новых условиях для получения украинского гражданства.
Во вторник днём депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект, согласно которому для всех зарубежных граждан усложняется процесс получения украинского гражданства. Согласно новому закону, иностранцы будут обязаны сдавать экзамены по основам Конституции и языка Украины, а также по украинскому языку.
Отмечается, что данный законопроект был принял в Верховной раде Украины на основе положительных голосов 309 украинских народных депутатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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