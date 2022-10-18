Верховная рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения

Депутаты украинской Верховной рады приняли закон о временной отмене призыва на срочную военную службу в стране.

18 октября парламентарии украинской Верховной рады приняли законопроект об отмене призыва на срочную службу в стране на время действия военного положения из-за российской спецоперации. Согласно данному законопроекту, призывные комиссии Украины будут учреждаться для снятия с военного учёта украинцев достигнувших возраста 27 лет.

Также в этот день Верховная рада приняла закон о необходимости сдавать экзамены по истории, конституции и языку Украины для желающих получить украинское гражданство.