Верховная рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения
2022-10-18
15:32
Депутаты украинской Верховной рады приняли закон о временной отмене призыва на срочную военную службу в стране.
18 октября парламентарии украинской Верховной рады приняли законопроект об отмене призыва на срочную службу в стране на время действия военного положения из-за российской спецоперации. Согласно данному законопроекту, призывные комиссии Украины будут учреждаться для снятия с военного учёта украинцев достигнувших возраста 27 лет.
Также в этот день Верховная рада приняла закон о необходимости сдавать экзамены по истории, конституции и языку Украины для желающих получить украинское гражданство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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