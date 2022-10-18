Клишас: Совет федерации не будет требовать блокировки Youtube в России

Российский сенатор Андрей Клишас утверждает, что Совфед не требует полного запрета деятельности Youtube на территории Российской Федерации.

Днём 18 октября администрация американского видеохостинга Youtube заблокировала канал российского Совета федерации, после чего представитель ведомства Алексей Пушков подал жалобу в Роскомнадзор, попросив организацию заблокировать данную информационную площадку в России.

Представитель Совфеда Андрей Клишас утверждает, что Совет федерации не станет требовать блокировки Youtube в России, поскольку считает такие меры излишними.