Американцы не раскупают билеты на концерт Галкина
2022-10-18
15:43
Максим Галкин планирует выступить с концертами в США. Раскуплено всего 2 % билетов на шоу юмориста.
Комик и ведущий телевидения Максим Галкин запланировал концерты в странах Прибалтики, Штатах и Германии.
Жители Америки не проявляют никакого интереса к творчеству артиста, по этой причине билеты на выступления юмориста не раскупаются.
ФАН информирует, что в США выкуплено всего 1-2% мест. Стоимость билетов на концерт сатирика - 99 - 185 долларов.
В Германии продажи ещё не запущены.
Стоит отметить, что зарубежные концертные залы очень небольшие и не могут даже близко сравниться с российскими площадками для выступлений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
В Японии призвали Украину сложить оружие и положить конец конфликту
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Соседов считает Гагарину самой привлекательной звездой российской сцены
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек