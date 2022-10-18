Американцы не раскупают билеты на концерт Галкина

Максим Галкин планирует выступить с концертами в США. Раскуплено всего 2 % билетов на шоу юмориста.

Комик и ведущий телевидения Максим Галкин запланировал концерты в странах Прибалтики, Штатах и Германии.

Жители Америки не проявляют никакого интереса к творчеству артиста, по этой причине билеты на выступления юмориста не раскупаются.

ФАН информирует, что в США выкуплено всего 1-2% мест. Стоимость билетов на концерт сатирика - 99 - 185 долларов.

В Германии продажи ещё не запущены.

Стоит отметить, что зарубежные концертные залы очень небольшие и не могут даже близко сравниться с российскими площадками для выступлений.