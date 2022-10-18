В Японии призвали Украину сложить оружие и положить конец конфликту

Информационное издание Yahoo News Japan со ссылкой на японского депутата Мунэо Судзуки сообщает, что он призвал власти Киева сложить оружие и положить конец конфликту.

Мунэо Судзуки считает, что только сложив оружие со стороны украинских военных можно прекратить боестолкновения. При этом он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сражение только благодаря вооружению Запада и НАТО.

Японский депутат также усомнился в экспертных заявлениях о том, что российская армия «уступает» в ходе специальной военной операции в Украине. Он подчеркнул, что пока не ясно, «кто в какой информации прав и были ли правы военные корреспонденты с мест событий, которые претендуют на звание экспертов».

В частности, Мунэо Судзуки напомнил, что киевские власти утверждали, что у России не хватает ракет. Тем не менее, ракетные атаки на украинские города на прошлой неделе показали, что это не сосем так, как пытаются описать украинские и западные СМИ.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — Курильскими островами, которые Россия считает своими. Политик поблагодарил украинского лидера «за доставленные неудобства».