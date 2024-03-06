Креатин и дыхательные практики облегчают симптомы постковидного синдрома

В рамках эксперимента сотрудники Нови-Садского университета набрали 8 добровольцев, которым был поставлен диагноз "постковидный синдром". Люди с таким заболеванием страдают повышенной утомляемостью и одышкой.

В ходе исследований добровольцев разделили на две группы, предложив всем испытуемым заниматься дыхательными упражнениями в течение трёх месяцев. При этом участникам одной из групп давали спортивную добавку креатин.

По итогам эксперимента было установлено, что занятие дыхательными практиками действительно помогает в борьбе с затруднённым дыханием у людей, перенесших COVID-19. Также стало известно, что употребление креатина способно повысить выносливость у болевших коронавирусной инфекцией.