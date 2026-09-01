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16:56

Власти 28 российских регионов рассматривают возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов.

Право устанавливать такой запрет субъекты получили после принятия закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который Владимир Путин подписал 26 июня.

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10:38

В Кабаново были арестованы две несовершеннолетние девушки, 15 и 16 лет, по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего школьника

Согласно следствию, подростка намеренно заманили в заброшенное общежитие, где ему перерезали горло и нанесли множество ножевых ранений, одноклассники девушек рассказали, что они проявляли деструктивное поведение.