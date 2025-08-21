Башкирский тракторист случайно нашёл почти 5 кг золота, находка стала национальным достоянием республики

Сначала решил, что это кусок железа, но, раскопав находку, достал тяжёлую пластину размером примерно 30 на 15 сантиметров и весом почти 5 килограммов. По цвету она была золотистой, но мужчина посчитал её латунью и отвёз домой.

Пластина пролежала во дворе, пока отец тракториста, в прошлом золотодобытчик, не обратил внимание на её вес.

Проверку провели дедовским методом: натёрли градусниковой ртутью, и на поверхности появились белые пятна амальгамы — верный признак золота. Однако всерьёз в находку не поверили и повесили пластину вместо телевизионной антенны.

Позже о необычной «железяке» узнала милиция.

Сотрудники изъяли её и взвесили — результат оказался сенсационным: почти 5 килограммов чистого золота высшей пробы.

Самородок получил имя «Ирендыкский медведь» из-за формы, напоминающей тушку животного. Сегодня он считается национальным достоянием и хранится в Национальном музее Башкортостана.

Судьба самого тракториста сложилась скромнее.

Лишь спустя два года после находки, благодаря публикации в прессе, власти выплатили ему компенсацию. Этой суммы хватило на подержанные «Жигули» и новый телевизор.

О происхождении золота спорят до сих пор.

По одной версии, самородок могли везти башкиры в XVI веке в дар Ивану Грозному, но обоз был разграблен, и ценность закопали.

По другой — в 1920 году похожий самородок нашли золотодобытчики неподалёку, но управляющий с находкой и лошадьми бесследно исчез.

Исследования показали, что само поле не является золотоносным, а такие гигантские самородки обычно залегают на глубине до 15 метров.

Это делает находку почти невероятной случайностью.

При этом химический состав золота совпадает с рудой, добытой на местных приисках, где в лучшие годы находили сотни килограммов драгоценного металла.

Сегодня «Ирендыкский медведь» продолжает оставаться одной из самых загадочных находок республики, вызывая интерес как у археологов, так и у любителей кладов.