Дивногорье в Воронежской области - это место, где природа и история создали невероятный синтез

19:57 2025-09-10
Меловые столбы-дивы возвышаются над степью как древние стражи, хранящие память тысячелетий.

В этих белых скалах высечены пещерные церкви - уникальные храмы, где монахи молились в полумраке меловых галерей.

Церковь Сицилийской иконы Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи поражают не роскошью убранства, а глубиной духовной атмосферы.

Здесь каждый звук многократно усиливается эхом, и молитва приобретает особую силу.

Археологический комплекс Дивногорья хранит следы разных эпох - от поселений бронзового века до крепости алан.

Каждый год раскопки открывают новые тайны этой земли.

Но главное очарование Дивногорья - в степных просторах, где цветут редкие растения и живут исчезающие виды животных.

Весной степь превращается в ковер из диких тюльпанов и ирисов, а летом звенит от кузнечиков и жаворонков.

17:43
В Японии появилось множество онлайн-платформ, предлагающих взять бойфрендов напрокат
Особенно услуга пользуется популярностью у туристок, которые не хотят ходить по экскурсиям и осматривать достопримечательности в одиночестве. Аренда бойфренда стоит в среднем 40 долларов в час.
17:39
В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован
По данным источника, несколько дней назад мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику.