Ночное купание на пляже Пхукета закончилось исчезновением российского туриста

Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков.

Его девушка, 24-летняя Камила Шарипова, рассказала полиции, что во время купания большая волна смыла мужчину в воду.

Спасатели и полиция получили сообщение около 1:10 ночи и выдвинулись на поиски, но из-за сильных волн и плохой видимости пришлось прекратить операцию до утра.

С рассветом поиски возобновились, и к работе подключились водолазы и добровольцы из фонда Kusoldharm Phuket Foundation.

Поисково-спасательная операция продолжится в течение всего дня, однако надежда найти мужчину живым уменьшается с каждым часом.