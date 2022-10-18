Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические связи Киева с Ираном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба адресовал Владимиру Зеленскому предложение о разрыве политических связей с Тегераном.

Во вторник вечером украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично заявил, что направил Владимиру Зеленскому свою инициативу, согласно которой Украине предлагается разорвать все дипломатические связи с действующим правительством Ирана. По данным Кулебы, Тегеран поставляет оружие Москве, используемое Россией в спецоперации.

Днём ранее у посольства Ирана в Киеве начался митинг, в рамках которого украинцы обвинили Тегеран в поставках вооружений российской армии.