Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические связи Киева с Ираном
2022-10-18
16:18
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба адресовал Владимиру Зеленскому предложение о разрыве политических связей с Тегераном.
Во вторник вечером украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично заявил, что направил Владимиру Зеленскому свою инициативу, согласно которой Украине предлагается разорвать все дипломатические связи с действующим правительством Ирана. По данным Кулебы, Тегеран поставляет оружие Москве, используемое Россией в спецоперации.
Днём ранее у посольства Ирана в Киеве начался митинг, в рамках которого украинцы обвинили Тегеран в поставках вооружений российской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Звезде Голливуда Эзру Миллеру, сыгравшему в «Фантастических тварях», грозит срок в 26 лет
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Макрон принял родителей убитой в Париже 12-летней девочки и заверил их в своей поддержке
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек