Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выступил против вступления Украины в блок НАТО.

18 октября французская газета La Presse сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ходе встречи с депутатами партии «Вперед, Италия» указал на факт того, что мировое сообщество в последнее время слишком часто слышит о ядерных бомбах.

Берлускони считает, что подобные разговоры связаны с действиями Киева, напомнив о том, что недавно Зеленский попросился в НАТО, ввиду чего итальянский политик с уверенностью заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс необратимо приведёт человечество к началу мировой войны.