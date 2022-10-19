Крючков: в Крыму и Севастополе были сбиты украинские беспилотники

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в небе над Крымом и Севастополем сбили украинские беспилотники.

19 октября утром РИА Новости сообщили, что советник главы Крыма Олег Крючков в среду в своем Telegram-канале сообщил о том, что сегодня утром силами ПВО были сбиты украинские беспилотники в небе Крыма и Севастополя. Небо полуострова под защитой, - написал Крючков в своем сообщении и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в среду утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от аэродрома Бельбек на Северной стороне. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе, пострадавших нет. 15 октября губернатор Развожаев сообщал,что система ПВО сработала над Севастополем в тренировочном режиме.