Крючков: в Крыму и Севастополе были сбиты украинские беспилотники
2022-10-19
11:11
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в небе над Крымом и Севастополем сбили украинские беспилотники.
19 октября утром РИА Новости сообщили, что советник главы Крыма Олег Крючков в среду в своем Telegram-канале сообщил о том, что сегодня утром силами ПВО были сбиты украинские беспилотники в небе Крыма и Севастополя. Небо полуострова под защитой, - написал Крючков в своем сообщении и призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Ранее в среду утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила украинский беспилотник недалеко от аэродрома Бельбек на Северной стороне. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе, пострадавших нет. 15 октября губернатор Развожаев сообщал,что система ПВО сработала над Севастополем в тренировочном режиме.
Опубликовано: Елена Калиновская
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