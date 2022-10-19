Власти Херсонской области приступили к эвакуации населения

Власти Херсонской области сообщают о развертывании на правом берегу Днепра пунктов временного размещения жителей.

В Херсонской области началось организованное перемещение местных жителей на правую сторону Днепра, где власти уже развернули пункты временного размещения для желающих покинуть опасный регион.

Власти напомнили жителям о необходимости иметь при себе необходимые документы, деньги и лекарства.Общий вес всех вещей не должен превышать 50 кг. К сумкам должен быть прикреплен ярлык с именем владельца.

Руководство области проинформировало эвакуирующихся о правилах поведения на пунктах временного размещения.