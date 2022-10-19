Брежнева выпустила хит на украинском языке, заявив о возвращении на сцену

2022-10-19

12:12

Исполнительница Вера Брежнева вернулась к творчеству. Артитска выпустила новую композицию на украинском языке под названием "Вишиванка".

Известная в России певица с украинскими корнями Вера Брежнева анонсировала выход своей новой композиции на мове.

Исполнительница вернулась к музыке. Новую песню звезда сцены записала вместе со своей коллегой Tayanna.

Называется новое творение знаменитости "Вишиванка". В композиции звучат традиционные украинские напевы, о чём сообщает solenka.info.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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