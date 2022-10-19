Администрация Херсонской области закрыла въезд в регион на неделю

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временном закрытии въезда в регион для гражданского населения.

18 октября глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принял решение о закрытии въезда в регион на неделю для гражданских лиц.

По словам Сальдо, в настоящий момент в Херсонщину могут въезжать только те граждане, которые получили специализированный пропуск от администрации.

Владимир Сальдо утверждает, что такие пропуски имеются у граждан, занятых в сфере снабжения, коммуникации, коммунальных органов и обеспечением работы социально значимой инфраструктуры.