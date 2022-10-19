Боррель извинился за расистское сравнение Украины с «джунглями»

Глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель принёс извинения за свои слова, в котором он сравнил Украину с джунглями.

18 октября европейский политик Жозеп Боррель сообщил, что сравнивая украинское государство с джунглями, он не стремился никого обидеть, однако вынужден извиниться перед теми, чьи чувства он невольно задел.

По словам Борреля, западным политикам свойственен европоцентризм, который нередко оскорбляет представителей других демократических государств.

Также Жозеп Боррель публично признал, что Европейский союз не всегда бывает прав в своём внешнеполитическом векторе, ввиду чего Брюссель систематически нарушает принципы международного права.