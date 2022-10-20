Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине
2022-10-20
09:11
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале показал кадры участия своих детей в СВО.
В своем ТГ-канале Рамзан Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних детей в специальной военной операции на территории Украины.
По словам Кадырова, трое его детей - Ахмат, Эли и Адам отправились прямо на передовую и вступили в бои с бойцами украинской армии.
"Внуки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело", - написал лидер Чечни.
По словам Рамзана Кадырова, его дети прикрывали наступающие войска.
"Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам", - пишет Кадыров.К тексту Рамзан Кажыров приклепил видео.
Опубликовано: Николай Скира
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