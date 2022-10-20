Politico: раскол в Республиканской партии США помешает оказанию помощи Украине
2022-10-20
14:23
Авторитетное политическое издание Politico сообщает, что произошедший раскол в Республиканской партии США, может серьезно помешать планам по оказанию помощи Украине.
На предстоящих промежуточных выборах США у Республиканской партии есть все шансы взять большинство голосов и занять таким образом обе палаты Конгресса страны. Фактически республиканцы станут не только органом выдвигающим законы, но и принимающим их.
При этом ранее в Республиканской партии произошел серьезный раскол на два противоположных лагеря. Одни считают необходимым оказывать финансовую и военную поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в борьбе с Россией, а другие — предлагают ее прекратить.
Если республиканцы займут обе палаты Конгресса США, это может сказаться на возможности Белого дома выполнить обещания по оказанию помощи Украине в том размере, «который будет необходим».
Правительство Украины при этом хорошо осведомлено о возможности Республиканской партии занять обе палаты Конгресса США, однако предлагает ждать официальных решений. Раскол не означает прекращение оказания помощи.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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