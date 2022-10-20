Стремоусов: после защиты Херсона ВС РФ возьмут под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск

Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области

20 октября РИА Новости сообщили, что председатель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что после отражения атаки на Херсон военные намерены перейти в контрнаступление к освобождению еще трех областей - Одесской, Днепропетровской и Николаевской.

Накануне СМИ сообщали ,что президент Российской Федерации Владимир Путин ввел своим указом военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.