Стремоусов: после защиты Херсона ВС РФ возьмут под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск

2022-10-20

14:25

Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области

20 октября РИА Новости сообщили, что председатель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что после отражения атаки на Херсон военные намерены перейти в контрнаступление к освобождению еще трех областей - Одесской, Днепропетровской и Николаевской.

Накануне СМИ сообщали ,что президент Российской Федерации Владимир Путин ввел своим указом военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Опубликовано: Елена Калиновская








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