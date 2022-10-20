Путин выстрелил из снайперской винтовки на полигоне ЗВО в Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин лично опробовал снайперскую винтовку на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

20 октября президент России Владимир Путин в ходе своего визита на полигон Западного военного округа в Рязанской области посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где сделал несколько выстрелов из российской снайперской винтовки.

Путин также проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, чтобы проверить уровень готовности мобилизованных россиян к выполнению задач в районах проведения спецоперации.