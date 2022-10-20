Мирошник: отставка Трасс - это хорошая традиция для тех, кто поддерживает Зеленского
2022-10-20
21:05
Мирошник высказался об уходе Трасс сказав, что отставка -это хорошая традиция для тех кто поддерживает Зеленского.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что представитель ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался по поводу отставки британского премьера Лиз Трасс и сообщил, что обещаний поддерживать Украину оказалось недостаточно, для того чтобы удержаться на посту премьера.
Странные британцы хотят благосостояния для себя, а не для Зеленского или "мирового гегемона"-это не совместимые вещи, пишет Мирошник в своем сообщении.
По его мнению вполне вероятно, что многие партнеры украинского режима скоро сами отправятся в отставку, если в их странах победит инстинкт самосохранения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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