Мирошник высказался об уходе Трасс сказав, что отставка -это хорошая традиция для тех кто поддерживает Зеленского.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что представитель ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался по поводу отставки британского премьера Лиз Трасс и сообщил, что обещаний поддерживать Украину оказалось недостаточно, для того чтобы удержаться на посту премьера.

Странные британцы хотят благосостояния для себя, а не для Зеленского или "мирового гегемона"-это не совместимые вещи, пишет Мирошник в своем сообщении.

По его мнению вполне вероятно, что многие партнеры украинского режима скоро сами отправятся в отставку, если в их странах победит инстинкт самосохранения.