Арестович: Украина может лишиться света, тепла и воды на недели или месяцы
2022-10-20
22:18
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной рассказал, что страна может остаться без воды, электричества и тепла на недели или даже месяцы.
Он напомнил, что на Украине повреждено 30% энергетической инфраструктуры, сейчас ведутся восстановительные работы.
По словам Арестовича, починить все за два дня невозможно, на это потребуется некоторое время. Он отметил, что украинцы могут посидеть без тепла, воды и света, поскольку умеют справляться и выживать.
На данный момент в 1800 украинских населенных пунктах отсутствуют вода и электроснабжение.
Опубликовано: Светлана Репина
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