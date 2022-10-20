Арестович: Украина может лишиться света, тепла и воды на недели или месяцы

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной рассказал, что страна может остаться без воды, электричества и тепла на недели или даже месяцы.

Он напомнил, что на Украине повреждено 30% энергетической инфраструктуры, сейчас ведутся восстановительные работы.

По словам Арестовича, починить все за два дня невозможно, на это потребуется некоторое время. Он отметил, что украинцы могут посидеть без тепла, воды и света, поскольку умеют справляться и выживать.

На данный момент в 1800 украинских населенных пунктах отсутствуют вода и электроснабжение.