Постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США пытаются не допустить восстановление переговоров между Москвой и Киевом.

21 октября постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в личном аккаунте Twitter рассказал об огромной трагедии для России и Украины.

Гатилов утверждает, что Соединённые Штаты убеждают Украины в якобы имеющимся у ВСУ превосходстве над ВС РФ на поле боя, чем затягивают украинский конфликт.

Российский дипломат утверждает, что из-за попыток США предотвратить возобновления процедуры проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом «бессмысленных смертей будет всё больше и больше».