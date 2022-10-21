Гатилов: США пытаются не допустить мирных переговоров России и Украины
2022-10-21
00:46
Постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США пытаются не допустить восстановление переговоров между Москвой и Киевом.
21 октября постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в личном аккаунте Twitter рассказал об огромной трагедии для России и Украины.
Гатилов утверждает, что Соединённые Штаты убеждают Украины в якобы имеющимся у ВСУ превосходстве над ВС РФ на поле боя, чем затягивают украинский конфликт.
Российский дипломат утверждает, что из-за попыток США предотвратить возобновления процедуры проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом «бессмысленных смертей будет всё больше и больше».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Иранские футболисты попросили ФИФА отстранить их сборную от чемпионата мира
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Хлеб для космонавтов делают на один укус
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства