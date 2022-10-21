WP: офис Зеленского оскорбил призывающих Украину к миру на условиях РФ

Издание The Washington Post утверждает, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак оскорбил западных политиков, призывающих Украину к миру не на условиях Киева.

21 октября газета The Washington Post опубликовала интервью с лидером офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, который заявил, что считает "полезными идиотами" тех политиков, которые хотят, чтобы Украине подписала мир с Россией на условиях Москвы.

По мнению Ермака, в мировой общественности укоренился стереотип о том, что Киев любой ценой должен максимально быстро достичь перемирия с Россией, иначе конфликт распространится на другие страны.

С таким мнением неоднократно выступал американский бизнесмен Илон Маск, призваваший Киев отказаться от претензий на Крым для избежания новых человеческих жертв и разрушений.