WP: офис Зеленского оскорбил призывающих Украину к миру на условиях РФ
2022-10-21
08:42
Издание The Washington Post утверждает, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак оскорбил западных политиков, призывающих Украину к миру не на условиях Киева.
21 октября газета The Washington Post опубликовала интервью с лидером офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, который заявил, что считает "полезными идиотами" тех политиков, которые хотят, чтобы Украине подписала мир с Россией на условиях Москвы.
По мнению Ермака, в мировой общественности укоренился стереотип о том, что Киев любой ценой должен максимально быстро достичь перемирия с Россией, иначе конфликт распространится на другие страны.
С таким мнением неоднократно выступал американский бизнесмен Илон Маск, призваваший Киев отказаться от претензий на Крым для избежания новых человеческих жертв и разрушений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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