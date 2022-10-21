Таварес: Индонезия хочет организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20
2022-10-21
08:48
Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес утверждает, что правительство его страны хочет устроить встречу президентов России и США.
21 октября индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что Индонезия хотела бы организовать встречу Владимира Путина с Джо Байденом на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали 15 и 16 ноября.
По мнению Тавареса, данный план может стать успешным, поскольку ранее Индонезия уже организовывала личные переговоры между лидерами Вьетнама и Камбоджи, когда этими странами шли боевые действия.
Хосе Антонио Морато Таварес отметил, что тогда лидеры двух государств обошлись совместным распитием алкогольных коктейлей, однако начало переговорному процессу было дано.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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