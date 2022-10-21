Лукашенко не верит в возможное начало Третьей мировой войны
2022-10-21
14:10
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своём мнении по вопросу возможного начала Третьей мировой войны.
21м октября президент Беларуси Александр Лукашенко в своём официальном пресс-релизе заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны в столь напряжённой геополитической ситуации из-за нежелания мирового сообщества быть уничтоженным.
Лукашенко отметил, что невзирая на крайне низкую вероятность новой мировой войны, необходимо быть подготовленным ко всем возможным сценариям развития событий, ведь в настоящее время человечество как никогда прежде близко к ней.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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