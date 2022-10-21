Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета помощи специальной военной операции в Украине при кабинете министров страны.

Ранее российский лидер объявил о создании Координационного совета по повышению безопасности. Скорее всего речь идет о подписании одного и того же указа, так как оба совета призваны помочь реализовать цели специальной военной операции в Украине.

Главой Координационного совета помощи специальной военной операции станет премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Путин отметил, что решением задач спецоперации в Украине должны заниматься не только силовые ведомства, но и система государственного управления в целом.

В состав совета также войдут вице-премьер, представители силовых ведомств, сотрудники социально-экономического направления в правительстве РФ и администрации президента. Кроме того, в совет войдут некоторые члены Государственного совета.

По мнению главы российского государства, создание совета поможет обеспечить более тесное взаимодействие с регионами. Кабинету министров и Министерству обороны РФ поручено предоставить всю необходимую помощь и информацию губернаторам регионов.