Замороженные активы России пойдут на восстановление Украины

Завершившийся саммит ЕС ознаменовался поручением глав государств Еврокомиссии, которая согласно документу должна внести предложения об использовании замороженных активов РФ.

Согласно постановлению, российские активы, замороженные Евросоюзом планируется направить на восстановление инфраструктуры Украины, разрушенной российскими войсками.

В итоговых документах саммита указывается, что Украина стремится к заключению справедливого мира с сохранением собственной безопасности и территориальной целостности.

Ранее уже было заявлено, что запланирована конференция в нидерландах по восстановлению Украины.