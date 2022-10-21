Лукашенко приглашает представителей СБУ в Беларусь на встречу
2022-10-21
18:39
Президент Беларуси не возражает против встречи с представителями Службы безопасности Украины, заявил сегодня, 21 октября Лукашенко.
Во время встречи с журналистами на Обуз-Лесновском полигоне Александра Лукашенко попросили прокомментировать информацию в Сети о том, что СБУ объявила его в розыск.
«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — сказал президент.
Глава государства отметил, что СБУ запрашивала встречу со своими коллегами в Беларуси.
«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — рассказал президент.
Напомним, что по информации КГБ Беларуси активность украинских спецслужб у границ Беларуси значительно активизировались в последние недели. Западная пресса с подачи своих спецслужб наоборот утверждает, что это власти Беларуси специально нагнетают обстановку в приграничье, якобы для того, чтобы оттянуть украинские силы с фронта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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