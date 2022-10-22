Глава Крыма жестко ответил секретарю Совбеза Украины за слова о русском языке
2022-10-22
00:15
Сергей Аксенов жестко прокомментировал слова Алексея Данилова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.
В своем аккаунте в Twitter глава Крыма Сергей Аксенов жестко отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего о том, что русский язык должен исчезнуть с территории страны.
"Исчезнет скорее сама Украина, а не русский язык", -написано в публикации Аксенова.
Глава Крыма подчеркнул, что Данилов, яркий пример того, во что может превратиться русский человек, предавший память предков за "тухлую бандеровскую пахлебку".
Опубликовано: Максим Алексеев
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