ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области
2022-10-22
12:39
Очевидцы сообщают, что ВСУ открыли огонь из миномётов по городу Шебекино в Белгородской области.
В субботу днём, 22 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-канало, ссылаясь на сообщения очевидцев, заявили, что ВСУ открыли огонь из миномётов по городу Шебекино в Белгородской области.
В настоящее время официальной информации касательно миномётного обстрела белгородского населённого пункта нет со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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