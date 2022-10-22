ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области

Очевидцы сообщают, что ВСУ открыли огонь из миномётов по городу Шебекино в Белгородской области.

В субботу днём, 22 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-канало, ссылаясь на сообщения очевидцев, заявили, что ВСУ открыли огонь из миномётов по городу Шебекино в Белгородской области.

В настоящее время официальной информации касательно миномётного обстрела белгородского населённого пункта нет со стороны Украины.