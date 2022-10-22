Украинцев призвали провести референдум и присоединиться к России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что, как минимум четыре региона Украины могут провести референдум о присоединении к России.

«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки.

Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях… Эти регионы — первые на очереди», — отметил политик.

В дальнейшем дезинтеграция затронет и другие, в первую очередь центральные регионы Украины. По мнению спикера парламента Крыма, следующими станут Сумская, Полтавская и Черниговская области.

Константинов считает такое развитие событий на Украине неизбежным.