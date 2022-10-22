Офис Зеленского: в Украине почти 1,5 млн абонентов остались без света

В офисе Зеленского заявили, что почти 1,5 млн абонентов в 7 областях Украины отключены от электроснабжения.

22 октября заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своём Telgram-канале сообщил, что практически 1,5 миллиона украинцев в 7 областях страны отключены от энергоснабжения после поражения нескольких объектов энергетики ВС РФ.

Согласно предоставленным Тимошенко данным, больше всего граждан остались без света в Николаевской области – 672 тысячи абонентов.

Украинский депутат заверил жителей, что специалисты работают над устранением повреждений, а также призвал украинцев максимально экономить электричество.