Байден заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с премьер-министром Италии Мелони, чтобы помочь Украине

Президент США Джо Байден в субботу поздравил нового ультраправого премьер-министра Италии Джорджию Мелони с приведением к присяге, заявив, что он с нетерпением ждет продолжения их работы в помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.

«Как лидеры G7 я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за ее агрессию, защиты прав человека», — сказал Джо Байден, напомнив, что Италия всегда была «жизненно важным союзником НАТО».

Джо Байден стал одним из первых международных лидеров, поздравивших Джорджию Мелони.

Берлин, Париж и Мадрид пока хранят молчание. Только председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен поздравила 45-летнюю Джорджию, одержавшую историческую победу на парламентских выборах в Италии 25 сентября.