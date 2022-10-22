Экс-директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
2022-10-22
16:10
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус оценил возможность участия сил под руководством США в украинском конфликте.
22 октября бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в своём интервью для британского таблоида Express заявил, что многонациональный военный контингент под руководством США может принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
Петреус считает, что «красной линией» для начала подобного развития событий в Украине может стать нападение Вооружённых сил РФ на страну-участницу блока НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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