Экс-директор ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус оценил возможность участия сил под руководством США в украинском конфликте.

22 октября бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в своём интервью для британского таблоида Express заявил, что многонациональный военный контингент под руководством США может принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

Петреус считает, что «красной линией» для начала подобного развития событий в Украине может стать нападение Вооружённых сил РФ на страну-участницу блока НАТО.