Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет
2022-10-22 22:47
Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале объяснила причину проблем с подключением к интернету в регионе.
В частности, власти сообщили о проведении технических работ. При этом проблемы наблюдаются только с кабельным, но не с мобильным интернетом.
Сообщается, что в ближайшее время работы будут завершены, а доступ к интернету – восстановлен.
Ранее жители Херсона массово сообщали о невозможности подключиться к интернету.
Опубликовано: Светлана Репина
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