Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет

2022-10-22 22:47

Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале объяснила причину проблем с подключением к интернету в регионе.

В частности, власти сообщили о проведении технических работ. При этом проблемы наблюдаются только с кабельным, но не с мобильным интернетом.

Сообщается, что в ближайшее время работы будут завершены, а доступ к интернету – восстановлен.

Ранее жители Херсона массово сообщали о невозможности подключиться к интернету.

Опубликовано: Светлана Репина