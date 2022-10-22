Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет

Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале объяснила причину проблем с подключением к интернету в регионе.

В частности, власти сообщили о проведении технических работ. При этом проблемы наблюдаются только с кабельным, но не с мобильным интернетом.

Сообщается, что в ближайшее время работы будут завершены, а доступ к интернету – восстановлен.

Ранее жители Херсона массово сообщали о невозможности подключиться к интернету.