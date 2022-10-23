Премьер-министр Украины: граждане останутся без пенсий и зарплат если ЕС откажет нам в помощи

Денис Шмыгаль рассказал о проблемах, которые возникнут с выплатой пенсий и зарплат в случае отказа Европейского союза в помощи Украине.

В интервью Frankfurter Allgemeine Sunday Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна уже исчерпала все экономические резервы и без помощи Европейского союза в размере 9 миллиардов евро, гражданам нечем будет выплачивать зарплаты и пенсии. Задержки с выплатами могут обернуться "ужасными последствиями", добавил Шмыгаль.

"Наша финансовая система может не выжить без помощи ЕС", - сказал украинский премьер-министр.

Ранее сообщалось,что в конце июня Совет Европы одобрил выделение Киеву финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро. Однако эти средства пока в бюджет Украины не поступили.